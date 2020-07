Um United com cara de United

O Manchester United conseguiu a classificação para a próxima edição da Champions League na última rodada da Premier League ao vencer o Leicester por 2 a 0, um concorrente direto.

A equipe comandada Ole Gunnar Solskjaer. por terminou a competição no terceiro lugar com 66 pontos, atrás apenas de Manchester City e Liverpool, um resultado que deixou o comandante bastante orgulhoso.

"Estou radiante. Chegamos, com uma grande recuperação, a um lugar na Champions League e mostramos muita consistência e a mentalidade certa. Estamos construindo um grupo e uma cultura dos quais nos podemos orgulhar. Agora já nos começar a parecer cada vez mais com uma equipe do Manchester United em campo. O ambiente no clube está muito melhor do que antes"