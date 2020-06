Um verdadeiro leilão espanhol por Guendouzi

Os 'gunners' estudam uma saída para Guendouzi. O meia se envolveu em polêmica contra o Brighton ao apertar o pescoço de um jogador adversário.

Na Espanha, Real Madrid e Barcelona foram especulados como um provável destino para o francês. Mas agora outro espanhol entra na disputa, o Atlético de Madrid. LaLiga sonha com Guendouzi.

De acordo com o 'Téléfoot', os 'colchoneros' também estariam interessados no talento do meia. Curiosamente, o Arsenal quer um jogador do Atlético para ocupar o espaço de Guendouzi: Thomas Partey.

Assim, as partes estudam uma troca. Resta saber se o interesse do Atléti é realmente sério e se os do Metropolitano farão uma oferta.