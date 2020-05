Uma avalanche de ofertas por Óscar Rodríguez

O Real Madrid terá que decidir o que fazer com Óscar Rodríguez (21), que acumula muitas ofertas. O jogador tem feito uma boa temporada na equipe do Leganés, algo que não passou despercebido aos clubes da Espanha e do exterior.

Até o intervalo devido ao coronavírus, o meia, cujo sonho é terminar no Real Madrid, acrescentou sete gols e duas assistências nos 26 jogos disputados no campeonato.

E, de acordo com o 'El Transistor', até 13 equipes estão interessadas em sua situação para a próxima temporada. Oito delas são da LaLiga.

Embora não tenha sido revelado quais times de fora da Espanha têm Óscar Rodríguez no radar, sabe-se que a Lazio, Schalke 04 e Sporting de Portugal estão entre eles.

O jogador de futebol, que quer ir passo a passo, explicou recentemente que sempre considerou a opção de terminar no Leganés se o Real não estiver interessado em dar um lugar para ele na equipe.