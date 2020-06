Uma boa notícia ao Chelsea: Nagelsmann confessou que Werner sairá do RB Leipzig

O Chelsea é o principal candidato a assumir os serviços de Werner, e seu treinador, Nagelsmann, já garantiu que o craque deixará o clube. Ele mesmo disse isso em uma declaração para o 'DAZN'. Ele o fez antes da vitória do RB Leipzig contra o Hoffenheim.

"Eu não acho que ele estará aqui no próximo ano", disse o treinador quando perguntado sobre quando sua saída poderia vir oficialmente à luz. O técnico continuou: "Diremos algo quando tivermos algo a anunciar". Recentemente, o clube negou um acordo com os 'blues'.

Essas declarações nada fazem senão empolgar ainda mais os fãs da equipe londrina. Se seu treinador, uma das pessoas que mais convive com ele no dia-a-dia do futebol, presumiu que ele acabará mudando de camisa, talvez seja porque ele sabe algo sobre a posição da diretoria.

De qualquer forma, se o Chelsea quiser contratá-lo, ele terá que colocar 53 milhões de euros na mesa. E terá que ser antes de 15 de julho, quando sua cláusula liberadora, que tem esse preço, expirará. No momento, ele continua a fornecer seus gols na Alemanha.