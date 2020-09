Uma braçadeira não se compra com milhões

O Chelsea encara o Liverpool pela segunda rodada da Premier League em Stamford Bridge, um duelo que esquentou duramente a semana com declarações de Klopp e Lampard.

A questão que gerou polêmica foi a declaração de Klopp a respeito o alto investimento realizado pelo Chelsea na atual janela de mercado, algo que não agradou o treinador dos 'blues'.

Nomes como Pulisic, Werner, Havertz, Chilwell ou Ziyech aterrizaram em Londres para liderar esse novo projeto do Chelsea. Mas de acordo com o jornal 'Daily Telegraph', apesar das contratações, Frank Lampard sabe que o verdadeiro líder dessa equipe continua sendo César Azpilicueta.

O espanhol, aos 31 anos, inicia a tua nona temporada no conjunto londrino e, apesar de ter cada vez menos minutos, conta com a total confiança do treinador.