Uma Bundesliga com cara de pré-temporada

A Bundesliga começou à todo vapor. Foi possível ver a vontade que os jogadores tinham de voltar a jogar, embora pareça uma atmosfera de pré-temporada.

Nos 18 jogos que já foram disputados nas duas primeiras semanas desde o reinício, um novo ambiente foi experimentado, relacionado ao de preparação.

Existem muitos gols, algumas falhas defensivas, outras ausências de ritmo e continuidade e, o mais importante: apenas as vozes dos jogadores e treinadores foram ouvidas nos estádios.

Nesses 18 compromissos, foram vistos 59 gols, um número impressionante que deixa em média 3,2 gols por jogo. Outro fato curioso é que nesses dois dias houve apenas três vitórias dos times de casa.

O Hertha venceu o Union Berlin por 4 a 0, o Bayern por 5 a 2 contra o Eintracht e o Borussia por 4 a 0 contra o Schalke 04 são os únicos três jogos dos 18 que resultaram em vitórias dos clubes locais, sendo dois deles os favoritos.

Quanto aos artilheiros, Haaland marcou um gol, Lewandowski dois e Timo Werner se recuperou com um hat-trick no jogo contra o Mainz 05. Com sete rodadas pela frente, quatro pontos separam o Bayern e o Borussia. Um ponto existe entre o RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach, que briga para estar na posição da Liga dos Campeões.