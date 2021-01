Uma cadeira para José Mourinho

O Marine conseguiu segurar o Tottenham por 24 minutos, mas Vinicius abriu o placar, que chegou a quatro antes mesmo da primeira meia hora de jogo.

Toda a cidade de Marine vibrou com a visita dos 'spurs' de José Mourinho, já que essa era a primeira vez que enfrentavam um gigante como o Tottenham.

Uma das imagens da partida foi a que deixou José Mourinho. O treinador português, acostumado ao confortável assento do banco de reservas do New Tottenham Hotspur Football Stadium, teve que se contentar com algo mais modesto dessa vez.

O treinador teve que se sentar fora do banco, já que não havia espaço suficiente para que toda a comissão técnica respeitasse a distância de segurança e, por isso, acabou sentado em uma cadeira normal.