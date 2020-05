Uma Champions League mais curta e... sem Camavinga?

O futebol mantém a incerteza em relação a decisões importantes. Ainda não se sabe como a temporada 2019-20 terminará, mas a sombra do 2020-21 já está pairando sobre os grandes organizadores.

Portanto, a UEFA deixou claro que poderia haver mudanças que facilitariam as coisas após a pandemia. O 'The Times' sugeriu que a próxima edição da Liga dos Campeões poderia ser reduzida e que as rodadas prévias e equipes poderiam até ser eliminadas.

De acordo com a mídia britânica, os classificados com menor ranking poderiam estar fadados à eliminação, embora a UEFA sempre tentasse mitigar o golpe com uma recompensa financeira à altura do prejuízo.

Se o final da temporada 2019-20 continuar adiado, a UEFA terá que fazer algo com as competições da próxima temporada ou, materialmente, não haverá tempo para jogar, pois a Eurocopa e a Copa América pressionarão o final da mesma.

O organismo europeu não descarta jogar algumas rodadas das fases anteriores a uma única partida e excluiria aqueles que não passarem pela rodada de campeões.

Dessa forma, Eduardo Camavinga, que havia dito que ficaria no Rennes se o time francês jogasse na Liga dos Campeões, poderia acabar vendo o torneio apenas na televisão.

Se essa medida for confirmada, a grande promessa do futebol francês teria mais argumentos para forçar sua saída para outro clube. Devemos lembrar que vários grandes nomes, com o Real Madrid no comando, o seguem há meses.