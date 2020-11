Uma chuva de críticas em cima de Pépé

O garoto de 80 milhões de euros já não parece que tenha um futebol que valha tanto. O Arsenal, que pagou uma quantia semelhante por seus serviços ao Lille, está vendo que não há retorno com sua contratação.

Desde a chegada de Pépé, o jogador já disputou 55 partidas, nas quais marcou onze gols e nas quais deu 12 assistências, números muito discretos para a torcida 'Gunner'.

Os fãs, que pediram mais ao jogador da Costa do Marfim, estão decepcionados com o desempenho. Basta ver a absurda expulsão contra o Leeds, depois de dar uma cabeçada em um adversário. Arteta gritou com ele e o torcedor do Arsenal também.

Segundo o 'AS', alguns até o insultaram nas redes e o clube teve que sair para defendê-lo. Mas isso não foi tudo. Patrice Evra lhe deu um bom 'puxão de orelha': "Ele não tem razão para chorar se Arteta o deixar alguns jogos de fora".

Além disso, o ex-jogador do Arsenal Tony Adams, em plena transmissão, não hesitou em criticá-lo também: "O tolo de Pépé caiu na armadilha de Alioski". Situação preocupante para o 'gunner'.