Uma escalação de traidores do 'Clásico'

Ricardo Zamora

Após ser campeão pelo Barcelona, o goleiro que dá seu nome ao prêmio de goleiro menos vazado da Liga, assinou com o Real Madrid em 1930.

Nando Muñoz

Um dos defensores do 'Dream Team' que venceu a Copa da Europa em 1992. Após a conquista continental, ele foi para o Real Madrid, clube em que jogou até 1996.

Albert Celades

Formado no Barcelona, vestiu a camisa do Real Madrid após passar pelo Celta.

Luis Enrique

Ídolo do Barça, atuou pelo Real Madrid antes de aterrizar no Camp Nou, onde ganhou tudo como treinador.

Michael Laudrup

Uma das maiores traições. O dinamarquês era uma das grandes estrelas do 'Dream Team' e teve passagem pelo grande rival.

Bernd Schuster

O alemão foi um dos melhores jogadores do mundo em sua época. Após oito anos no Barcelona, fez as malas rumo ao Santiago Bernabéu em 1988.

Luis Milla

Ficou conhecido no Camp Nou, mas teria seus melhores anos com o Real Madrid, com duas conquistas do Campeonato Espanhol.

Luis Figo

A traição mais dolorosa. Mito e capitão no Barcelona, foi ao eterno rival no verão europeu de 2000. Sua contratação segue sendo uma ferida no clube catalão.

Javier Saviola

Chegou ao Barcelona em crise como um jovem jogador. Seus números foram bons, mas nunca convenceu. Após passar por clubes como Sevilla e Monaco, acabou vestindo branco por duas temporadas.

Ronaldo

O histórico '9' brasileiro marcou a temporada de 1996-7 no Camp Nou. Cinco anos depois, após passagem pela Inter, levou seus gols ao Santiago Bernabéu após ser pentacampeão em 2002.

Samuel Eto'o

Um terror para o Real Madrid, que o deixou ir brilhar no Barcelona após vestir a camisa do Mallorca.