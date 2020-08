Uma fábrica de talentos... e uma máquina de fazer dinheiro!

Há alguns anos, o Porto, o Borussia Dortmund e o Monaco eram as equipes especializadas em contratar jogadores com ótimas condições a um preço muito baixo e, dois, três ou quatro anos depois, realizarem suas vendas com um lucro dez vezes maior.

O Lille agora é a equipe dominante a esse respeito. Sua última venda para o Napoli resume tudo: ele comprou Osimhen da RSC Charleroi por 22 milhões de euros e agora o transferiu para a equipe italiana em troca de 70 milhões.

Um negócio redondo que já foi repetido anos atrás. Ele contrata bem e sabe como fazer os jovens progredirem... e então sabe como obter uma fatia desse bolo quando os grandes procuram seus talentos.

Um dos primeiros foi Eden Hazard. O atual jogador do Real Madrid chegou jovem do Tubize, um clube belga. Ele treinou no Lille e foi para o Chelsea em troca de 35 milhões.

No verão passado, ele quase repetiu o "caso Osimhen" com Pépé. O ala chegou a dez milhões e o Arsenal o contratou por 80 milhões. Um Lille com veia de empresário.