Uma goleada para superar o trauma da Champions

O Barcelona voltou a entrar em campo pela Champions League após a humilhação sofrida em Lisboa para o Bayern de Munique. Depois do 8 a 2, o fax de Messi e os pedidos de impeachament da diretoria, Ronald Koeman chegou com a missão de reformular o grupo e devolver a sua confiança.

Hoje, um passo importante foi dado nesse sentido. O Barcelona recebeu o Ferencvaros, da Húngria no Camp Nou, e fez o que todo mundo esperava dele, goleou.

Com algumas mudanças no time titular devido ao 'Clássico' contra o Real Madrid na próxima rodada do Campeonato Espanhol, os azulgranas levaram alguns sustos.

Logo aos dez minutos o Ferencvaros teve um golaço anulado! Nguen foi lançado, partiu para cima da defesa e soltou a bomba sem chances para Neto! No entanto, o jogador estava em posição irregular no início da jogada.

Alguns minutos depois, o mesmo Nguen recebeu na área e rolou para Isael chegar batendo firme, a bola explodiu na trave de Neto!

Pouco tempo depois brilhou a estrela de Leo Messi e 'porteira' do conjunto húngaro foi aberta. Messi arrancou ao seu melhor estilo, invadiu a área e foi derrubado, pênalti! O '10' foi para a cobrança a abriu o marcador.

Aos 41' veio o segundo do time catalão. Ansu Fati rolou para De Jong, o holandês devolveu e o menino prodigio bateu na saída de Dibusz.

O terceiro o Barça saiu no começo do segundo tempo, e foi um lindo gol graças ao 'detalhe' de Ansu Fati. Messi invadiu a área, tocou para Ansu Fati, que de letra deixou para Coutinho chegar batendo e marcar.

Aos 68' o Ferencvaros reagiu. Nguen foi lançado e em uma disputa de bola com Piqué acabou sendo derrubado na área. Pênalti para os visitantes e cartão vermelho para o zagueiro do Barça. Kharatin foi para a cobrança e colocou a bola de um lado, enquanto Neto caia do outro.

Mas a reação ficou por ai, porque o Barça queria mais. Aos 82' Dembélé encarou a marcação, foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Pedri, que mandou para as redes do Ferencvaros!

E já no finalzinho, Messi rolou com açúcar para Dembélé, dentro da área, só empurrar para as redes e fechar a goleada do Barcelona na estreia da Champions 20-21.

Com o resultado, o Barcelona assumiu a liderança do Grupo G da Champions que ainda tem Dinamo Kiev e Juventus como adversários. Aliás, na próxima rodada os catalães encaram a 'Velha Senhora', naquele que pode ser o reencontro de Messi e Cristiano Ronaldo.