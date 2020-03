Uma indecisão chamada Matic

Matic é um dos jogadores de futebol mais valiosos do Manchester United. Sua capacidade de liderança no meio-campo é incontestável, mas os 'red devils', de acordo com o 'Manchester Evening News', não estão convencidos de que ele continuará no Old Trafford.

O sérvio encerra seu contrato com o Solskjaer em 30 de junho. A partir de então, estará livre para assinar com o time que deseja e, de fato, já existem vários clubes que entraram em contato com ele e o acompanharão.

No entanto, tudo depende do que o Manchester United decidir, que tem a possibilidade de renovar com o ex-Chelsea automaticamente por uma temporada. Uma carta na manga que mantém o jogador em suspense.

Matic já teria informado ao clube de Old Trafford que quer permanecer no time de Solskjaer, mas não está em sua mão. O jogador dará tudo para conquistar a propriedade no restante da temporada.

O Atlético de Madrid é um dos times que tem seu nome na agenda, procurando no sérvio um jogador de referência para seu clube. Mas ele mesmo fechou a porta de saída no inverno, quando teve opções de trocar de camisa.