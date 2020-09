Uma inflamação ameaça deixar Ter Stegen de fora do 'Clásico'

Ter Stegen não poderia estar no primeiro 'Clásico' da temporada. O tempo de recuperação da lesão no joelho direito apontava para meados de outubro para o seu retorno e ele tinha em mente estar em sua melhor forma para o confronto contra o Real Madrid no dia 25 deste mês, mas conseguiu manter o desejo.

A razão, que 'AS' conta, é que o alemão está sofrendo de uma inflamação no membro que o impede de se exercitar normalmente. Em cada sessão com o fisioterapeuta do Barcelona Xabi Linde, ele acaba mal e tem de ficar alguns dias fora dos treinos.

Isso não permite que ele continue com sua reabilitação, então ele pode ficar em licença médica por mais tempo - até meados de novembro. Para piorar as coisas, os médicos aconselharam Koeman que a melhor coisa com as lesões do tendão patelar é não arriscar, pois elas podem ser as mais complicadas.

E, se Ter Stegen não estiver lá, quem jogaria o 'Clásico'? Vai depender do que o treinador decidir, mas quem tem mais votos é Neto. Foi titular em amistosos de pré-temporada em que o seu parceiro não esteve disponível e, enquanto ainda se encontrar em convalescença, é provável que os 'culés' iniciem a LaLiga com o brasileiro no gol.