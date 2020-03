Uma lição de Pep Guardiola aos futuros jogadores

O treinador do Manchester City respondeu à pergunta de um torcedor sobre como se tornar um jogador de futebol e deu uma lição importante para os jovens.

"Que perguntem a si mesmos se gostam de jogar futebol, se estão ali por estar ou se gostam. O destino e o trabalho fará a diferença", recomendou Pep Guardiola.

"A vida não acaba se você chega ou não. E se chega, se prepare, porque isso vai acabar. A carreira de um jogador, seja boa ou má, acaba aos 30 e sempre tentamos como clubes incentivar os jogadores a terem inquietudes, porque logo passam de jogar a nada", acrescentou o treinador.

A chave, segundo Pep, é ser consciente dessa fugacidade do futebol: "Se nesse processo você não se preparou com fotografia, pintura, abrir um restaurante, ser treinador... É o momento de fazer isso, não esperar, porque senão é tarde para começar do zero. O jogador tem muitas horas para trabalhar e se preparar".

"Apenas uma pequena parte chega e os que formam a outra parte não são fracassados. Quem não teve a vontade de ser jogador quando pequeno? Mas durante esse processo, a vida é muito longa e ficar em casa pensando no que se tornou ou não... leva à frustração. A você, sua família, seus filhos", aconselhou o técnico.

"O jogador tem um erro. Pensa que joga suas duas horas de futebol e acabou, mas logo você encontra muita gente que não tem nada em sua vida", concluiu Pep Guardiola.