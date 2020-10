Uma Liga dos Campeões de ricos e pobres

Liga dos Campeões inicia sua fase de grupos nesta terça-feira, com 32 times. AFP

A Liga dos Campeões 2020-21 começa em uma temporada que iniciou com consequências da pandemia na rotina e nos cofres dos clubes. As 32 equipes da fase de grupos gastaram um total de 1.516,6 milhões de euros em contratações, verba que mostra uma distribuição desequilibrada quando analisamos as diferenças entre os times.