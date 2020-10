Uma máquina ameaça os cinco gigantes do gol na Champions

Erling Haaland é uma máquina de gols em todas competições de seus clubes e da seleção. Aos 20 anos, ele mostra a mesma capacidade diante dos goleiros na Champions League.

Foi assim em Roma nessa terça-feira. Apesar da derrota do Borussia Dortmund por 3 a 1 contra a Lazio, o centroavante balançou as redes e tem um início de trajetória melhor do que os grandes goleadores da competição.

Haaland tem onze gols marcados em nove jogos, número superior aos de Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Raúl González, Robert Lewandowski e Karim Benzema. Os cinco são os maiores artilheiros de todos os tempos da Champions League.

Observando os primeiros nove jogos dos integrantes do quinteto, o melhor desempenho foi de Raúl (sete gols), seguido por Benzema (seis), Lewandowski (três), Messi (dois) e Cristiano Ronaldo, que ainda não havia marcado.

Desses onze gols do norueguês, oito foram com o Red Bull Salzburg. Agora, no Borussia Dortmund, ele inicia uma nova temporada e uma nova Champions League para tentar manter esse nível e seguir sonhando com seu ingresso no seleto grupo desses cinco craques.