Uma marca negativa de Jan Oblak na Champions

A Champions League chegou à metade da disputa na fase de grupos. Frequentador assíduo, o Atlético de Madrid não é novidade na principal competição continental.

Uma das grandes virtudes da equipe é ter uma zaga sólida e um dos melhores goleiros do mundo, mas seu início nesta edição do torneio não vem sendo tão positivo. É o pior no quesito gols sofridos.

Nos três primeiros jogos disputados pelo time de Simeone, o esloveno já buscou sete bolas no fundo das redes. Com isso, ele já supera o total de gols sofridos em cada fase de grupos nas temporadas anteriores.

Como lembra 'Mundo Deportivo', o pior número ao término dessa etapa da Champions havia sido de seis gols sofridos pelo Atlético de Madrid, desempenho registrado na temporada 2018-19.

Faltando três jogos, a marca negativa tende a piorar, ao menos que o sistema defensivo do Atlético de Madrid retome a solidez já demonstrada em outras épocas.