Uma nova oportunidade para Lemar

Depois que o Atlético de Madrid pagou 80 milhões de euros por Lemar, o torcedor rojiblanco se perguntou se o jogador merecia que o clube pagasse aquele valor por ele.

No momento, o atacante francês não mostrou nada. Muitos se atiraram em cima dele e o francês está confiante de que esta temporada será o de sua explosão definitiva.

Neste sábado, o ex-Monaco terá mais uma chance nos XI iniciais. Conforme relatado por 'AS', Simeone confia muito nele e espera que ele acabe dando um passo à frente.

No entanto, Lemar, que está com as portas abertas para a titularidade, terá que atuar na ala esquerda após a lesão de Carrasco.

A citada fonte destaca que o francês tem um desempenho melhor quando está em contato constante com a bola, mas há um inconveniente. A posição ideal é a meia-ponta, mas esse lugar é de João Félix.

Até o momento nesta temporada, Lemar disputou 12 partidas, nas quais deu apenas uma assistência. O total de minutos chega ao total de 291.