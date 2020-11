Uma oportunidade de ouro para Odegaard

Depois de uma temporada fantástica na equipe da Real Sociedad, Martin Odegaard retornou neste verão ao Real Madrid após anos de maturação com diferentes empréstimos.

O jovem jogador norueguês estava pronto para enfrentar o desafio, mas nada saiu como planejado em um início de temporada marcado, acima de tudo, por uma ruptura no sóleo direito que o deixou de molho desde meados de outubro.

Odegaard voltou na reta final do desastre de Mestalla, uma partida que não basta para julgar seu rendimento e que deve servir, como os próximos compromissos com a Noruega, de experiência para ele voltar à forma. Algo que será vital para um jogador que tem a oportunidade perfeita.

Isso porque com a equipe gerando muitas dúvidas em seu meio-campo e com baixas como a de Fede Valverde devido a lesão, Martin deve aparecer para mostrar a Zidane que pode ou deve ser de imediato um dos fixos da equipe.

Até o momento, com todos os empecilhos no setor físico, Odegaard só participou de quatro jogos nesta temporada. Neles, o jovem de 21 anos acumula 142 minutos na grama com a camisa merengue.