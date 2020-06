Uma possível troca Valencia-Bayer por Ferran Torres

O jornal 'AS' garante que o Valencia esteja estudando as diferentes ofertas que estão chegando por Ferran Torres para chegar a um acordo com o conceituado jogador internacional espanhol.

O jogador formado na categoria de base do Valencia é um dos jogadores mais marcantes da equipe, autor de seis gols e sete assistências em 35 jogos oficiais deste ano. No total, ele acumula nove gols em 88 partidas oficiais com time 'che'.

Uns números do jovem meia-atacante de apenas 20 anos que despertou o interesse de times como Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique, entre outros.

A mídia mencionada fala sobre uma troca do Valencia com a Bayer Leverkusen, na qual Ferran Torres seria trocado com o jovem brasileiro Paulinho.

O espanhol ainda não aceitou nenhuma oferta de renovação dos valencianos e o clube tenta ativa e passivamente não deixar o jogador sair de graça, já que seu contrato expira no verão de 2021.