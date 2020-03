Uma promessa fez Deco assinar pelo Barça e não pelo Chelsea

O Deco era um pilar básico do Barcelona vencedor de Frank Rijkaard. O meio-campista, no entanto, estevea perto de não jogar pelo time do Camp Nou. Isso porque o Chelsea, que havia acabado de buscar José Mourinho, em 2004, ofereceu mais que o dobro do que os espanhóis acabariam pagando por sua transferência.

O presidente do Porto, Pinto Da Costa, revelou o que disse ao ainda jovem Deco: "Prometi que você jogaria pelo Barcelona e cumprirei a minha promessa". Pouco tempo depois, aceitou a oferta do Barcelona, em um negócio que também incluía a transferência de Quaresma para o clube português.

A promessa veio um ano antes, quando o Barcelona também tentou contratá-lo e a equipe portuguesa teve que rejeitar a proposta. Aparentemente, Pinto Da Costa pediu ao jogador que ficasse mais um ano para vencer a Liga dos Campeões com o Porto, algo que ele finalmente conseguiu, e depois o deixou ir à Espanha.

Sandro Rosell, então vice-presidente do Barcelona, ​​disse a Pinto Da Costa que ele não poderia oferecer mais de 21 milhões de euros, enquanto o Chelsea ofereceu cerca de 45. Felizmente para Deco, seu presidente manteve a palavra e ele se tornou uma estrela mundial no Camp Nou. E também foi assim no Stamford Bridge, onde jogou antes de sua carreira começar a reta final.