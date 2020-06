Uma renovação vitalícia para Sergio Ramos?

A LaLiga está prestes a retornar e estamos ansiosos para ver as estrelas em ação. Um dos favoritos de Camacho é, sem dúvida, Sergio Ramos. E não esconde isso quem, um dia, foi técnico da Espanha.

"Sergio Ramos é o ponto principal do mundo do futebol. Eu o renovaria de maneira vitalícia", disse ele sem rodeios quando perguntado sobre a possível renovação do capitão do Real na 'Rádio Marca'.

Sobre a volta da competição, Camacho alertou que será difícil. "Vai ser muito quente e isso desgasta muito. Na realidade, as substituições são como se fossem três, porque só podem ser feitas três vezes. Isso dará outras alternativas nos jogos a cada 72 horas, para que o jogador não canse tanto", disse ele.

Ele espera que o Real consiga o título. "O favorito é geralmente o primeiro, mas espero que a LaLiga seja dos merengues", afirmou.

O restante da temporada não será disputada no Bernabéu, mas sim no Di Stéfano e sem pessoas nas arquibancadas. "É preciso se adaptar e jogar jogo a jogo, são as circunstâncias. Existem muitos jogadores que não jogam o mesmo sem público e com público, será tudo novo", concluiu.