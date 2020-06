Uma seleção de jogadores em fim de contrato

Joe Hart (Burnley)

Mito de luvas, aos 33 anos não renovará com o Burnley e será um goleiro livre no mercado.

Nathan Clyne (Liverpool)

O lateral-direito do Liverpool não vai prolongar seu contrato. Um rompimento do ligamento anterior cruzado deixa o jogador de fora das últimas semanas da atual temporada.

Thiago Silva (PSG)

Um dos ídolos brasileiros do PSG não vai permanecer no clube após oito temporadas. Não faltam interessados em sua qualidade e experiência.

Giorgio Chiellini (Juventus)

Aos 35 anos, a lenda italiana da Juventus não deverá permanecer após 15 temporadas em Turim.

Layvin Kurzawa (PSG)

O lateral-esquerdo de 27 anos vive sua quinta temporada no PSG e deve ser a última com a camisa do time em sua carreira.

Giacomo Bonaventura (Milan)

Se os rumores se confirmarem, o meia italiano deixará o Milan após cinco anos e meio.

Santi Cazorla (Villarreal)

Aos 35 anos, superou os problemas físicos quando alguns diziam que não poderia voltar. Com longas passagens por Villarreal e Arsenal, está na reta final da carreira.

Willian (Chelsea)

O Chelsea tentou renovar, mas não houve acordo e o brasileiro de 31 anos deve vestir uma camisa diferente após seis anos e meio.

Edinson Cavani (PSG)

O maior artilheiro do PSG busca um novo time, e não deverá ter dificuldades para ser o novo goleador de outra grande equipe.

Zlatan Ibrahimovic (Milan)

O sueco assinou somente por seis meses com o Milan, portanto poderá optar por atuar em outro time na próxima temporada.

Pedro (Chelsea)

Seu ciclo no Stamford Bridge chegou ao fim. Com a Roma sendo o maior interessado, tudo indica que o espanhol vai atuar na capital italiana.