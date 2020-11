Uma tarde perfeita para Kane, vitória e gol de número 150 na Premier

O Tottenham de José Mourinho visitou o West Bromwich no The Hawthorns pela 8º rodada da Premier League. Os 'spurs' suaram, mas conseguiram uma vitória muito importante na briga pelo título.

O time londrino não fez uma boa partida, mas graças ao faro de gol do seu matador, Harry Kane, saiu com os três pontos. Além da vitória, o gol de Kane foi o seu 150º na competição inglesa.

Já no finalzinho do jogo, Doherty fez o cruzamento, Johnstone saiu muito mal e a bola sobrou para o camisa '10', que desviou de cabeça e estufou as redes.

Com a vitória, o time de José Mourinho chegou a assumir a liderança da Premier League, mas com a vitória do Leicester sobre o Wolves (1-0) os 'spurs' cairam para a 2º posição com 17 pontos. Já o West Bromwich Albion é o 18º colocado com apenas três pontos.

Na próxima rodada, o Tottenham recebe o Manchester City em um dos jogos mais interessantes dessa rodada, enquanto o West Bromwich visita o Manchester United.