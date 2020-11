Uma temporada mais do que longa para o Real Madrid

O calendário do Real Madrid é sempre apertado e, depois dos dez primeiros jogos da temporada, a equipe já enfrenta três jogos seguidos fora de casa. Neste domingo, o time comandado por Zidane enfrenta o Valencia, no Mestalla, na rodada nove do Campeonato Espanhol (21h horário local). Em seguida, chegam os jogos pelas seleções em novembro.

No sábado, 21 de novembro, a LaLiga retorna com uma visita ao Villarreal, no Estadio de la Cerámica (16h15, horário local). Para encerrar a série de jogos fora de casa, o Real vai a Milão para enfrentar a Inter na quarta rodada da fase de grupos da Champions League (quarta-feira, 25).

Invictos

A equipe merengue continua invicta fora de casa ness início de temporada. Até o momento, disputou cinco jogos e apresenta saldo de três vitórias, contra o Betis (2-3), Levante (0-2) e Barcelona (1-3),

e dois empates, com a Real Sociedad (0- 0) e Borussia Mönchengladbach (2-2).