Uma virada épica na estreia de Vidal

Após dois anos no Barcelona e uma saída um tanto abrupta do Camp Nou, Arturo Vidal vestiu a camisa do Inter de Milão pela primeira vez em uma partida oficial.

O chileno viveu nesse sábado seus primeiros minutos como jogador o clube italiano ao enfrentar a Fiorentina. Ele pisou no gramado do Giuseppe Meazza aos 75 minutos do jogo, quando a sua equipe perdia por 3 a 2 na estreia nesta edição da Serie A.

Assim que deixou o banco, após receber ordens de Antonio Conte, o volante deu algumas indicações aos companheiros e logo veio a virada que, até então, parecia utópica.

Apesar do se sua atuação com a bola nos pés não ter sido decisiva, foi com a sua presença que a Inter igualou o placar aos 87 minutos e garantiu os três pontos aos 89.

É um início épico que marca a estreia de Vidal, mas também de uma equipe que chega à temporada 2020-21 com grandes ambições e fortes armas no grupo de Antonio Conte para tentar acabar com o monopólio da Juventus.