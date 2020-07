Uma virada no San Siro com sabor de Europa

O Milan derrotou o Parma nesta quarta-feira por 3 a 1 pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Foi um jogo que marcou a 100ª partida de Ibrahimovic pelo clube milanês e começou com vantagem para os visitantes.

Os anfitriões sairam perdendo com um gol de Kurtic pouco antes do intervalo. No retorno dos vestiários, a virada começou aos 55 minutos, com Kessié, e se concretizou dois minutos depois, com Romagnoli.

Çalhanoglu entrou em campo nos dez minutos finais e fechou o placar, que deixa a equipe comandada por Stefano Pioli em sétimo lugar, com 53 pontos, na zona que leva à Europa League.

Faltando cinco rodadas para o término da competição, o Milan está a 15 pontos da quarta colocação, que leva à Champions League. Os 'rossoneri' não vêem concorrentes ameaçando sua ida à Europa League, que deverá ser o grande desafio internacional para a próxima temporada.