Uma vítima predileta como presente de aniversário

Depois de seu doblete no último jogo contra o Eibar, Luis Suárez se apresenta como o grande trunfo do Atlético de Madrid para somar neste domingo uma nova vitória no Wanda Metropolitano contra o Valencia.

O uruguaio está fazendo uma ótima primeira temporada como rojiblanco e, em sua boa forma, acrescenta-se que o time 'che' é uma de suas vítimas favoritas desde que chegou à Espanha no verão de 2014.

No total, o ex-jogador do Barcelona conseguiu marcar 12 gols em 14 jogos que disputou contra o Valencia. Algo que influenciou notavelmente seu equilíbrio contra este rival: ele perdeu apenas uma vez.

A derrota veio na temporada 2015/16, em um memorável 1-2 no Camp Nou que complicou muito o fim da LaLiga para o Barça. Apesar disso, essa é a única mancha no brilhante histórico do uruguaio, que também fez um jogo que ficou para a história contra o time de Mestalla.

O mesmo foi justamente naquela temporada mencionada acima. Neste caso, Suárez marcou um total de quatro gols na histórica vitória por 7 a 0 do Barça na partida de ida das semifinais da Copa do Rei.

Uma atuação lendária que Luis Suárez espera repetir em um domingo que será muito especial para ele, já que o voraz atacante rojiblanco completa 34 anos.