No último domingo, a Chapecoense recebeu a Juventus-SC e ganhou por 2 a 0 graças ao doblete de Perrotti.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico Umberto Louzer, onde ele fala da sequência da Chape, atualmente invicta no Catarinense com 4 vitórias em 4 jogos.