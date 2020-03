Umtiti, a grande ausência no treino do Barcelona

Umtiti é dúvida para a partida da próxima semana contra o Mallorca após surpreender por não estar presente no treino deste domingo.

O zagueiro francês atuou na vitória deste fim de semana contra a Real Sociedad, mas não foi visto em meio aos companheiros de time nas atividades.

Não foi especificado o problema que causou a ausência neste domingo, mas será uma péssima notícia para Setién caso ele não possa atuar na próxima rodada.

O treinador do Barcelona já não poderá contar com Lenglet devido a suspensão. O uruguaio Ronald Araújo, do Time B, deve ser a alternativa se for necessário substituir Umtiti.