Umtiti é oferecido a Roma

O Barça continua trabalhando duro de olho no duelo decisivo contra o Napoli pela Champions, um duelo que será determinante para os pupilos de Quique Setién.

Enquanto isso, as informações e os rumores não param. O mais recente coloca Umtiti com um pé e meio fora do conjunto azulgrana.

De acordo com a 'Tele Radio Stereo', o zagueiro francês foi oferecido a Roma diante das dificuldades do conjunto italiano em oficializar a chegada de Jan Vertonghen.

O belga, que deixou o Tottenham, é bastante valorizado no mercado e os italianos estão tendo dificuldades para contratá-lo. Por isso, a alternativa seria Umtiti.