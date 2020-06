Umtiti está de volta e o Barça treinou junto

O zagueiro do Barcelona, Samuel Umtiti, lesionado no sóleo há três semanas no retorno aos treinos, fez parte do trabalho na segunda-feira com seus outros companheiros de equipe, de acordo com o clube catalão.

Depois de desfrutar de um dia de descanso, a equipe catalã voltou ao treinamento, com a grande novidade de poder se exercitar pela primeira vez todos juntos, conforme marcado na fase 4 do protocolo da LaLiga. E a Umtiti participou, como mais um, de uma parte da sessão.

Vale lembrar que, até agora, os jogadores do Barça trabalhavam em dois grupos de até 14 jogadores, em dois campos de treinamento diferentes.

Como sempre, nas últimas semanas, os homens de Quique Setién começaram a se exercitar às 9h30 da manhã na Ciudad Deportiva Joan Gamper. E na terça-feira eles treinarão novamente, ao mesmo tempo e nas mesmas condições, para se preparar para o retorno à competição, marcada para 13 de junho no Son Moix.