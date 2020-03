Umtiti fez trabalho específico; Rakitic foi a grande ausência

O Barcelona está se preparando para o próximo jogo do Campeonato Espanhol, contra o Mallorca. Os catalães querem chegar com força máxima ao compromisso e trabalharam para isso.

No primeiro treinamento da semana, todos os jogadores disponíveis do time principal participaram. Ainda são desfalques: Dembélé, Suárez e Sergi Roberto.

Umtiti fez um trabalho específico. Rakitic foi o principal ausente, já que tinha a permissão do clube para perder as atividades.

Participaram da sessão oito jogadores vindos do time B: Morer, Araújo, Óscar Mingueza, Matheus, Reis, Riqui Puig, Collado e Ansu Fati.

A partida contra o Mallorca será a portas fechadas. LaLiga confirmou que as próximas duas rodadas serão disputadas sem a presença do público para reduzir riscos de propagação do coronavírus.