Umtiti, primeiro desfalque no Sánchez-Pizjuán

Baixa confirmada para o Barcelona no Sánchez-Pizjuán. Samuel Umtiti não estará na lista do conjunto azulgrana para visitar o Sevilla, o francês cumprirá suspensão automática por acúmulo de cartões.

Umtiti entrou em campo no minuto 73 da partida no lugar de Gerard Piqué, que precisou deixar o campo com dores após uma dividida com Assalé.

Pouco tempo depois, o zagueiro francês chegou atrasado na disputa coom o mesmo Assalé e acabou recebendo o cartão amarelo que o deixará de fora da próxima partida.

Problemas para Quique Setién que não poderá fazer um rodízio na zaga, sendo quase que obrigado a escalar Gerard Piqué e Clément Lenglet.