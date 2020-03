Umtiti, pronto para o Mallorca

Boas notícias para o Barcelona. Umtiti voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira após ser dúvida por trabalhar separadamente.

O zagueiro, que na terça-feira fez exercícios específicos na academia, participou das atividades normais dos colegas um dia depois.

Além disso, Quique Setién voltou a contar com o croata Ivan Rakitic, que também estava ausente no último treinamento com a permissão do clube.

O penúltimo treinamento para se preparar para a visita a Malhorca teve a presença dos demais jogadores disponíveis no primeiro time (exceto os desfalques já conhecidos de Dembélé, Suárez e Sergi Roberto).

Também estiveram presentes na sessão os seguintes integrantes do time B: Morer, Araújo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Collado e Ansu Fati.

O Barcelona, ​​que terá que jogar sem a presença de público devido ao coronavírus nem as de Clement Lenglet e Jordi Alba, punidos.