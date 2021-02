Umtiti, um porto seguro inesperado no Barça

A defesa do Barça já teve dias melhores. É verdade que a explosão de Araujo como zagueiro tem sido extraordinária nas últimas partidas da equipe, mas, além do uruguaio, não há grandes destaques.

Lenglet esteve longe de seu melhor na primeira metade da temporada. O francês vem apresentando falta de contundência, algo parecido com o que acontece com Mingueza, que, além de precisar de experiência na elite, mostra deficiências para poder ser titular no Barça.

A tudo isto devemos acrescentar que Piqué está lesionado há muito tempo e que os laterais, com exceção de Jordi Alba, seja por lesão ou fraco desempenho, também não brilham.

Porém, nesta escuridão sombria que paira sobre a defesa 'culé', está um jogador que acendeu o seu raio de luz e que, para surpresa de muitos, pode ser um fator diferencial para Koeman.

Samuel Umtiti, que contra o Athletic Bilbao neste domingo somou sua terceira titularidade consecutiva na LaLiga, parece ter dissipado parte das dúvidas que havia em relação ao seu físico, forma e desempenho. O francês, com quem se especulou uma transferência, estabeleceu uma série de atuações mais do que notáveis.

Contra Granada e Elche dividiu posições com Mingueza e Araujo, respectivamente. Em ambas as partidas, a equipe não sofrue gols, mas sim contra equipes a priori inferiores, pelo que a sua participação poderia ter servido para dar descanso aos demais. Por isso, a aposta de Koeman em colocá-lo em campo contra o Bilbao antes de Lenglet, que é um titular em teoria, poderia ter sido um alerta para Clément e um tapinha nas costas para Samuel.

Apesar de a partida contra a equipe basca ter tido chances claras para os dois lados, 'Big Sam' não abaixou o nível e suportou os 90' em bom estado com Araújo, com quem presumivelmente poderia formar, com a permissão de Piqué, a dupla titular de zagueiros da equipe.

Apesar disso, os torcedores do Barça não querem ficar entusiasmados mais cedo do que deveriam, mas o fato de Umtiti ter adicionado mais minutos nos últimos três jogos do campeonato espanhl do que no resto da temporada é para estar atento à sua evolução. Se o jogador que era em 2016-17 e 2017-18 voltar a aparecer, o Barcelona terá feito uma das melhores contratações do mercado de inverno.