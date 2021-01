Umtiti voltou a ser titular após seis meses

O Barcelona se aproximou do topo da tabela ao derrotar o Granada por 4 a 0 em uma atuação convincente fora de casa. Além do resultado e do desempenho, Samuel Umtiti foi uma boa notícia para o time catalão.

O zagueiro foi escalado pouco antes do jogo começar. O motivo foi a lesão de Ronald Araújo durante o aquecimento, fazendo o zagueiro francês ser titular pela primeira vez em seis meses.

O ex do Lyon enfrenta problemas físicos há mais de dois anos e foi desfalque durante quase toda esta temporada. Ele havia entrado em campo em três jogos de dezembro, mas sempre saindo do banco no segundo tempo.

Umtiti parece ter se recuperado da lesão de joelho e demonstrou estar em boa forma, levando vantagem sobre os adversários e encerrando o jogo sem cometer erros relevantes.

A atuação aumenta as expectativas para que ele supere definitivamente os problemas físicos e recupere seu melhor futebol, que o fez ser titular em 110 dos 120 disputados nestes cinco anos como jogador do Barcelona.