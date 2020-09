Umtiti voltou a treinar após quase três meses de ausência

O futuro de Umtiti no Barcelona pode ter começado a se clarear. Porque, para além do regresso aos treinos após ter passado 85 dias de molho, ganhou força o boato que o coloca no Olympique de Lyon.

Samuel Umtiti foi a grande novidade do treino do Barcelona nesta sexta-feira. O zagueiro francês pisou no gramado depois de quase três meses.

Foi bastante tempo, entre os problemas no joelho e seu positivo para coronavírus, em que ele esteve longe do grupo, mas isso mudou nesta sexta-feira, embora seu treino fosse em separado.

Mas Umtiti também é notícia por outro motivo. 'L'Équipe' diz que o Olympique de Lyon, clube onde se tornou famoso, voltou a se interessar por ele nas últimas horas.

Este repentino interesse abriu as portas para especulações sobre se seria ou não possível neste novo cenário a assinatura do Memphis Depay pelo Barcelona. O boato de Umtiti certamente alimentou tal interesse.