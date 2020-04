Unanimidade na Itália: os clubes querem retomar a temporada

A Liga da Serie A e os 20 clubes que a compõem reiteraram, após uma videoconferência, a vontade de encerrar a temporada 2019-2020 em campo, que foi interrompida em 26 de março, na rodada 26, devido à pandemia de coronavírus.

"A Assembleia da Liga Serie A reuniu e confirmou, com um voto unânime dos 20 clubes, a vontade de terminar a temporada 2019-2020, se o governo permitir o seu desenvolvimento, em pleno respeito às regras que protegem a saúde e segurança", informou o órgão da liga em comunicado oficial.

"A retomada da atividade esportiva, na chamada Fase 2, como já foi sublinhada no passado, ocorrerá com as indicações da FIFA e da UEFA, da FIGC, e de acordo com os protocolos médicos que protegem os jogadores e os colaboradores", acrescentou.

De acordo com o último decreto do governo italiano, os atletas poderão treinar novamente em seus centros esportivos a partir de 4 de maio, embora a possibilidade de isso realmente ocorra dependa da evolução da pandemia de coronavírus.

Um abandono definitivo da Serie A causaria danos econômicos ao futebol italiano, que podem chegar a um bilhão de euros, entre direitos de televisão, patrocinadores e bilheterias.

O campeonato foi interrompido quando a Juventus liderava a classificação com uma vantagem de um ponto sobre a Lazio, em segundo, e nove sobre a Inter de Milão, em terceiro.