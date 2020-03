Único jogo do mundo no sábado teve público e cinco pênaltis

Slutsk e Slavia Mozyr entraram na história por oferecer um momento raro nesses dias. Em quarentena total, sem jogos do esporte mais popular do planeta, ofereceram uma partida do jeito que os torcedores golstam. Movimentado no placar e recheado de situações decisivas, agradaram as torcidas - porque, sim, havia público nas arquibancadas.

O time da casa marcaram o primeiro gol aos 30 minutos. Chukhley coverteu o primeiro dos cinco pênaltis que seriam cometidos até o apito final. Yuri Pantia foi o responsável pela falta e, dez minutos depois, Trubila o imitou, fazendo Takulov empatar.

O jogador russo teve a oportunidade de marcar o seu segundo gol de pênalti aos 59 miutos, mas falhou. O ritmo já era alucinante e, logo após Tymonyk ser expulso por uma entrada mais dura, Serdyuk perdeu um pênalti para os anfitriões - Takulov não se atreveu - e colocou para dentro em rebote.

Mas havia tempo para mais. Os visitantes, que já estavam atrás no placar, foram submetidos a mais pressão e não puderam evitar; cometeram a quinta penalidade máxima do jogo. Serdyuk não repetiu a história de seu parceiro, e fechou o placar em 3 a 1.