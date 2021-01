Uniforme branco 'camufla' time na neve da Turquia

Istanbul Basaksehir e Sivasspor se enfrentaram neste sábado pela 19ª rodada do Campeonato Turco, mas o resultado não foi a notícia que mais repercutiu.

Uma forte nevasca atingiu a região do país turco e cobriu o gramado do estádio do time da capital. Como de costume, a bola laranja foi usada para que fosse vista, mas não fizeram o mesmo com os uniformes.

O Sivasspor vestiu camisa, meias e calções brancos, dificultando para quem quisesse enxergar os jogadores de uma certa distância. Eles ficaram praticamente camuflados em meio à neve.

Com o apito final, as equipes deixaram o campo com o empate em 1 a 1, placar que não ajudou a subirem na tabela. Ambos têm 23 pontos e seguem dividindo a décima posição da tabela, que tem o Besiktas no topo.