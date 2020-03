Union Berlin e Wolfsburg empatam em jogo com novos protestos

A partida entre Union Berlin e Wolfsburg ficou marcada por mais uma onda de protestos e insultos contra Dietmar Hopp, investidor do Hoffenheim. A partida chegou a ser paralisada quando os donos da casa venciam por 1 a 0 e as equipes chegaram a deixar o gramado.

Sob a ameaça do duelo ser suspenso caso novas manifestações fossem registradas, as equipes voltaram ao campo e o jogo correu com normalidade.

Entenda a onda de protestos que marcaram a rodada da Bundesliga

Dentro de campo, o Union abriu dois gols de vantagem com Andersson (41') e Friedrich (56'), mas acabou cedendo o empate aos visitantes que marcaram com Gerhardt (60') e Weghorst (81').

Com o empate, o Wolfsburg chegou aos 35 pontos, assumiu a sétima colocação e ampliou a sua sequência de jogos sem perder. Já o Union Berlin é o 10º com 30 pontos.

Na próxima rodada, o time da capital alemã visita o Freiburg (9º), enquanto o Wolfsburg recebe o RB Leipzig (2º).