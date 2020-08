United avança com gol de Bruno Fernandes na prorrogação

Estão definidos os dois primeiros semifinalistas da Europa League após o início das quartas de final nesta segunda-feira. Enquanto a Inter de Milão dominava o Bayer Leverkusen e garantia a vaga sem dificuldades, o Manchester United suava contra o Copenhague.

O modesto time dinamarquês foi um obstáculo duro para o gigante da Inglaterra, que precisou chegar à prorrogação para se classificar após um empate de 0 a 0 com muitas chances desperdiçadas pelo time de Solskjaer nos 90 minutos do tempo normal.

O grande nome dos 'red devils' neste ano foi quem aliviou o medo da zebra e conquistou a vaga. Bruno Fernandes marcou de pênalti o único gol da partida após Martial ser derrubado dentro da área.

Com a vitória, o Manchester United enfrentará o vencedor do duelo entre Wolverhampton e Sevilla, jogo que está marcado para esta terça-feira (11), às 16h (horário de Brasília) e 20h (hora portuguesa). No mesmo dia, Shakhtar Donetsk e Basel, disputam a outra vaga.