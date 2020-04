United blinda sua promessa de 16 anos

Shola Shoretire ganhou as manchetes quando, no final de 2018, estreou, aos 14 anos e 314 dias, na UEFA Youth League, uma competição para menores de 19 anos. Mas ele é cotado para ser mais do que apenas uma estatística precoce.

Aos dez anos, ele mudou do Newcastle para o Manchester, e agora, seis anos depois, já assinou seu primeiro contrato como jogador profissional, que entrará em vigor a partir da próxima temporada.

No Manchester United, confiam que Shoretire será um dos talentos do futuro do clube. Sua hora de estrear com o primeiro time ainda não chegou, mas ele está se acostumando a jogar com o sub-18, apesar de ter 16 anos de idade recém completados.