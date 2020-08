United, Chelsea e Inter Miami também sonham com Messi

Há três novos destinos possíveis para Messi caso confirme sua saída do Barcelona: Manchester United, Chelsea e Inter Miami. O craque já teria informado a diretoria sobre sua intenção de mudar de clube, aumentando as especulações sobre seu futuro.

'Deportes Cuatro' informa que, entre os três citados anteriormente, a diretoria inglesa é a que mais está trabalhando para se tornar um candidato a contar com o argentino. A elevada capacidade econômica e o fato de disputarem a Champions League na próxima temporada são pontos que contam a favor do United. Além disso, com a equipe da Premier League, o jogador pode manter seu alto salário.

A fonte mencionada dá ao Chelsea e à Inter Miami menos chance de acertar com Messi. Com Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milão já interessados, chega a seis o total de candidatos para tentar a assinatura mais desejada dos últimos tempos no mercado do futebol.

Ele tem contrato até 2021 e aproveitaria a opção que seu contrato contempla ao final de cada temporada. Existe uma cláusula que permite que o jogador decida de forma unilateral sobre sua saída, mas há quem diga que isso já não é mais uma opção por já ter expirado o prazo da cláusula.

Caso seja necessário pagar a rescisão, o clube interessado terá de pagar 700 milhões de euros, preço mais do que astronômico para os padrões históricos e especialmente em época de economia afetada pela pandemia.