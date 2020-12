United, com força total para conseguir Alaba

O futuro de David Alaba é um mistério. O jogador pode deixar o Bayern de Munique no final da temporada, após não conseguir chegar a um acordo de renovação com a equipe bávara e há muitos pretendentes para o zagueiro.

Além de times como Barcelona ou Real Madrid, o Manchester United aparece como um dos destinos internacionais mais prováveis ​​do melhor jogador da Áustria, que gostaria de tentar a sorte na Premier League inglesa.

Os 'red devils' sabem que terão grande concorrência para assumir os seus serviços e, de acordo com o 'Daily Mirror', a entidade de Old Trafford já começou a trabalhar para tentar garantir a contratação do jogador.

De acordo com informações da mídia britânica, a administração esportiva do United teria contatado Pini Zahavi, o agente de Alaba, para discutir um possível acordo no final da temporada.

Aos 28, Alaba é titular do Bayern de Munique desde que se juntou à primeira equipe na temporada 2011-12 e acumulou 485 partidas com a camisa do time alemão.