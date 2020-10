United deixa Romero e Rojo sem Liga Europa!

O Manchester United anunciou nesta quinta-feira sua lista de jogadores para disputar a Liga Europa, com a inclusão do uruguaio Edinson Cavani e as ausências dos argentinos Marcos Rojo e Sergio Romero.

Ole Gunnar Solskjaer também decidiu adicionar o jovem uruguaio Facundo Pellistri, que assinou pelo United no último dia de mercado, ao time de 25 jogadores.

Romero, cuja saída do United era alvo de rumores, continua sendo o quarto goleiro do time, atrás de David De Gea, Dean Henderson e Lee Grant. O argentino ainda pode sair do United, já que o mercado inglês ainda está aberto para altos e baixos com outros times ingleses ou com países cujo mercado ainda está aberto.

Conseguiram também um lugar na lista, Donny Van de Beek e Alex Telles, que chegaram ao time de Old Trafford neste verão.