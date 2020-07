United e City olham para a Itália para reforçar sua zaga

Na Inglaterra, novamente colocaram o Manchester City e o Manchester United frente a frente na luta para reforçar a parte central de sua defesa. Segundo o 'The Independent', as duas equipes monitoram os mesmos jogadores na Itália.

O meio garante que os celestes tenham mais urgência para reforçar essa posição e especula uma possível troca com a Inter de Milão que incluiria 'Kun' Agüero e Milan Skriniar.

Guardiola teria como preferência o zagueiro do Napoli, Kalidou Koulibaly, embora tudo pareça apenas um sonho aguardando a resolução do recurso apresentado ao TAS pela sanção da UEFA.

Ao mesmo tempo, o Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer não esquece o centro da sua defesa. Apesar do fato de o 'The Independent' garantir que a prioridade é contratar Sancho e renovar Greenwood, a explosão desse jogador da categoria de base pode levar os 'red devils' a paralisarem a primeira operação.

Nesse caso, Old Trafford teria mais dinheiro para investir em um zagueiro. Mais uma vez, Koulibaly é o jogador que mais interessa ao treinador norueguês. O preço do zagueiro napolitano teria caído de 110 milhões de euros para 77 devido à crise do COVID-19.

Finalmente, 'The Independent' fala sobre Joe Rodon, do Swansea, e Dayot Upamecano, do RB Leipzig, como alternativas.