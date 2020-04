United e Everton querem pescar na categoria de base do Barça. EFE/Toni Albir

A academia de jovens de Barcelona é uma das melhores do mundo, algo que as equipes da Inglaterra sabem perfeitamente. Por esse motivo, o Manchester United e o Everton já estavam de olho em dois jovens jogadores do Barça de apenas 16 anos: Marc Jurado e Gerard González.